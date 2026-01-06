Luciana, natural de Chimbote y actualmente estudiante en Trujillo, llegó al escenario para imitar a Olivia Newton-John, recordando que veía el programa de niña junto a su abuelito, Papito Félix. “Él estaría muy feliz de verme aquí”, dijo, conmoviendo al jurado.

Durante su presentación, los jueces destacaron el timbre dulce y la energía del personaje, aunque señalaron algunas desafinaciones en las notas altas y aspectos técnicos por trabajar. Aun así, Adolfo Aguilar y Cachín apostaron por su potencial y le dieron el sí, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda. ¿Logrará pulir su técnica? ¿Seguirá emocionando con su historia?

