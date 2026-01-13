El escenario recibió a Lucero Collasos, quien llegó por primera vez al programa para imitar a Ariana Grande. Médica de profesión y profesora de música, contó que ha trabajado en pediatría con niños con cáncer, experiencia que marcó su vida. “La música es una de mis pasiones desde que nací”, confesó antes de cantar.

El jurado destacó que el timbre es cercano y el parecido físico también, aunque fue claro al pedirle mayor precisión actoral y más dedicación. “Necesitas tiempo, disciplina y soltarte más”, le señalaron, pidiéndole comprometerse a trabajar intensamente el personaje.

Con promesas claras y mucho potencial, Lucero recibió todos los sí y pasó a la segunda ronda. ¿Logrará equilibrar la medicina y la música? ¿Hasta dónde llegará su Ariana Grande?

