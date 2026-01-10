Llega Richard Toisser a la tercera temporada, comerciante y compositor que debutó imitando a Daddy Yankee. Con un vestuario especialmente confeccionado y mucha ilusión, contó que suele subir videos a TikTok y que incluso le piden animar eventos.

Durante su presentación, el jurado señaló que faltaba timbre, actitud y fuerza, por lo que dos de ellos le dijeron que no. Sin embargo, Ricardo no estuvo de acuerdo y expresó su molestia: “No sé qué están escuchando, a mí sí me ha parecido cercano”, defendiendo la imitación y destacando que solo necesitaba más seguridad.

Finalmente, Richard no pasó a la siguiente ronda, dejando una pregunta en el aire: ¿tenía razón Ricardo? ¿Fue una imitación subestimada?

