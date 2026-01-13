El escenario se llenó de emoción con la llegada de Anghela, estudiante de Educación Primaria, convencida de que el arte y la música deben tener un mayor valor en la formación de los niños. Antes de cantar, compartió que sueña con llevar la música a las aulas y que su hermano es su mayor orgullo, quien la impulsó a llegar hasta allí.

El jurado no dudó en destacar su presentación: “De todas las Carlas Morrison que han venido, tú tienes el timbre más parecido”, señalaron, resaltando además su calidad interpretativa y la forma en que cantó “muy desde adentro, muy sentido”.

Aunque le recomendaron sumar más detalles corporales y conexión con el público, coincidieron en que su imitación es sólida y emotiva. Con elogios unánimes, Anghela recibió el sí del jurado y pasó a la siguiente ronda.

¿Logrará potenciar aún más su presencia escénica? ¿Hasta dónde llegará en la competencia?

