Israel volvió al escenario por segunda vez con un reto mayor: imitar a Jon Bon Jovi. Comunicador, redactor y músico de La Punta, llegó con experiencia previa haciendo tributos al artista junto a su banda. Sin embargo, el jurado necesitaba escuchar más potencia. Ricardo Morán fue directo: “Necesitamos escuchar al Jon Bon Jovi power”, y le pidió otra canción al la primera haber sido una versión acústica de Livin’ on a Prayer.

Aunque señalaron problemas con el inglés y una falta de actitud rockstar, destacaron que “lo puedes corregir” y que el talento estaba ahí. Jely coincidió y remarcó que debía creerse más el personaje en escena. Con observaciones claras y dos votos a favor, Israel pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará soltar al rockstar que lleva dentro? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?

