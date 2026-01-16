Alexander, de 37 años, pisó por primera vez el escenario para imitar a Luis Miguel. Aunque trabaja en ventas, lleva cinco años estudiando canto y recientemente ingresó al Cultural Pataclown, detalle que emocionó especialmente a Cachín. “Es una linda disciplina el clown”, le dijó Jely antes de cantar.

Jely le pidió una segunda oportunidad con una indicación clara: “Ancla los pies al piso, te estás balanceando”. Aunque no logró cumplirla del todo, el jurado valoró su potencial. Ricardo Morán fue directo: “Tienes talento, pero se te ve inseguro y te falta técnica”. Pese a las observaciones, destacaron que el timbre está cerca y que hay margen de crecimiento. Con dos votos a favor, Alexander pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará fortalecer su cuerpo y técnica? ¿Qué mostrará como Luis Miguel en la próxima etapa?

