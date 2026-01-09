Miguel llegó al casting con una historia marcada por la calle y el arte. Fotógrafo, músico callejero, skater y creador de contenido, el participante contó que suele volver a tocar en las calles cuando otros proyectos no dan resultado, motivado por el contacto directo con personas que no conoce y por la posibilidad de cambiar, aunque sea por un momento, el ánimo de alguien con una canción.

Durante su presentación, Miguel se metió en la piel de Andrés Calamaro y cautivó con una interpretación cargada de soltura. El jurado coincidió en que se trata de un buen cantante, con una energía escénica ligera y atractiva, aunque no todas las opiniones fueron positivas. Yelly señaló la ausencia del acento argentino y una imitación que no terminó de convencerla, por lo que dio su voto en contra.

Distinta fue la percepción de Cachín, quien consideró que lo visto era suficiente para avanzar y le dio el sí. La decisión final quedó en manos de Ricardo Morán, quien destacó su talento vocal y presencia escénica, aunque advirtió que su movimiento recordaba más a artistas como Lenny Kravitz que al propio Calamaro. Aun así, le propuso un reto claro: estudiar al personaje, observar sus gestos y volver con una imitación más definida. Con esa consigna, Ricardo selló el segundo voto positivo, permitiendo que Miguel pase a la siguiente ronda. ¿Logrará Miguel transformarse por completo en Andrés Calamaro en la próxima etapa? ¿Cumplirá el reto del jurado y regresará con una imitación más pulida?

