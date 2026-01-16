Carlos Santivañez regresó al escenario para imitar a Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, una de las bandas favoritas de Jely, y dejó claro que esta vez venía con más herramientas. “Tenía que volver por el público”, confesó antes de cantar, agradeciendo el apoyo que lo impulsó a seguir.

Antes de su presentación, mencionó que para conectar con el público usa el icónico “awara wara wa tu tas”, iconica frase de Cachín, que a demás lo relaciona con su barrio. Jely destacó que “incorporaste detalles actorales que no estaban la primera vez”, aunque también le pidieron evitar la repetición y disfrutar más el show.

Finalmente, el jurado coincidió: la voz está, la interpretación creció y el potencial es claro. Con un sí, Carlos avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará dar el show completo que esperan en casa?

