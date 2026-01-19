Yo Soy castings 2026: Carlos salda una cuenta pendiente imitando a Lucho Barrios
Volvió decidido, afinó su imitación y convenció al jurado.
Carlos volvió al escenario con una misión clara: sacarse la espina de una participación pasada y demostrar que estaba listo para hacerlo mejor. En esta nueva audición, decidió apostar por Lucho Barrios, un personaje que asumió con respeto y mayor preparación.
Durante la conversación previa, Carlos contó que estuvo evaluando imitar a otro artista, pero finalmente optó por centrarse en Lucho Barrios, convencido de que debía hacerlo “bien cuadrado” si quería regresar al programa. Además, compartió cómo la gente reacciona cuando ve sus castings al aire y cómo, pese a los nervios, intenta mantenerse firme frente a las expectativas.
En el escenario, el jurado reconoció una mejora evidente. Destacaron que cantó con mayor parecido vocal, especialmente al inicio de la interpretación, donde logró captar detalles característicos del artista, como la sonrisa. Si bien señalaron que esos gestos se fueron perdiendo durante la presentación, consideraron que el avance era suficiente para seguir apostando por él.
Con dos votos a favor, Carlos logró avanzar a la siguiente ronda del casting, dejando claro que esta vez llegó decidido a no repetir errores del pasado. ¿Podrá mantener y fortalecer esa caracterización en las próximas etapas? ¿Logrará consolidarse como Lucho Barrios dentro de la competencia?
