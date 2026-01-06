Natalie Vásquez, técnica farmacéutica de profesión, llegó decidida a imitar a Shakira, personaje que asegura llevar practicando “toda la vida”.

Desde el inicio, su actitud, baile y caracterización llamaron la atención del jurado. Natalie explicó que no siempre puede practicar por su trabajo, pero que cada momento bailando como Shakira ha sido parte de su preparación. Tras cantar, los jueces fueron claros: el parecido vocal aún no está logrado, pero destacaron su carisma, dulzura y dominio escénico. Pese a las observaciones técnicas, su energía sobre el escenario terminó marcando la diferencia y logró avanzar a la siguiente ronda. ¿Podrá trabajar la voz y sorprender más adelante?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!