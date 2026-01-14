Marco, aunque no se dedica profesionalmente a la música, contó que canta de manera ocasional, principalmente con mariachi, mientras desarrolla su carrera como ingeniero de sistemas, especializado en programación e infraestructura tecnológica.

Para su audición, eligió interpretar a Alejandro Fernández, un personaje que suele cantar en fechas especiales como el Día del Padre. Desde el inicio, su presentación destacó por la emoción y la sensibilidad vocal, logrando captar la atención del jurado.

Sin embargo, las devoluciones fueron claras. Si bien reconocieron su talento y su buena ejecución musical, señalaron que la interpretación se sentía más como un cover que como una imitación. El timbre, la postura escénica y los rasgos característicos del artista no terminaron de construirse sobre el escenario.

El veredicto fue dividido, pero definitivo. Con dos votos en contra, Marco Antonio no logró avanzar a la siguiente etapa, dejando una presentación sentida, correcta y emotiva, aunque distante del objetivo principal del programa. ¿Puede una gran voz compensar la falta de imitación? ¿Volverá Marco con un personaje más trabajado para intentar nuevamente?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!