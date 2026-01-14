Adrian regresó al escenario de Yo Soy con una historia conocida por el jurado. Ya había formado parte del programa en una temporada anterior, donde interpretó a Kurt Cobain, personaje con el que fue bien recibido y recordado por su look rubio y cabello largo.

Esta vez, decidió marcar distancia de esa etapa. Con un cambio radical de imagen y la intención de “cerrar ciclos”, apostó por un nuevo camino musical. Su elección fue Liam Gallagher, dentro del género de rock alternativo, una propuesta que responde a su deseo de seguir haciendo música y explorarse artísticamente.

Durante la presentación, el jurado notó que este personaje se ajusta mejor a su energía: más cómodo, relajado y auténtico. Aunque señalaron que aún puede incorporar más detalles actorales y presencia escénica, destacaron que su interpretación fue sólida y coherente con el estilo reservado del artista.

El veredicto fue positivo. Con dos votos a favor, el participante aseguró su pase a la siguiente etapa, dejando claro que el cambio de personaje fue una decisión acertada. ¿Este nuevo rumbo marcará un antes y un después en su paso por el programa? ¿Podrá potenciar su interpretación y consolidarse en las siguientes rondas?

