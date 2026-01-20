César Sánchez, recordado por su paso en 2015 como José José, personaje con el que incluso consiguió varios trabajos. Esta vez, decidió volver con un nuevo reto: Armando Manzanero.

Jely le pidió otra canción y fue clara: “Me faltan las inflexiones de Armando Manzanero, más nasal, más delgado el timbre”, además de señalar que “mientras avanza la canción, la imitación se desarma”.

Por su parte, Cachín reconoció su trayectoria, pero fue directo: “No es suficiente el parecido para decirte que sí”. Pese a la elegancia y experiencia sobre el escenario, el jurado coincidió en que aún faltaba consolidar la caracterización.

¿Debió apostar por otro personaje? ¿Volverá a intentarlo más adelante?

