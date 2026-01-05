Faruk Flores volvió al escenario decidido a mejorar su imitación de Billy Idol, personaje con el que ya había participado la temporada anterior. El imitador reconoció las críticas pasadas y aseguró haber trabajado la voz y el acento con ayuda profesional antes de intentarlo nuevamente.

Durante su presentación, el jurado notó avances vocales, pero fue claro al señalar que faltó fuerza, seguridad y concentración en el personaje. “Estás cantando con temor y no actuando como Billy Idol”, le indicaron, remarcando que la timidez y el lenguaje corporal no acompañaron la interpretación. Aunque valoraron el esfuerzo y la mejora técnica, coincidieron en que no alcanzó el nivel necesario para continuar.

¿Podrá Faruk reencontrarse con la actitud del personaje en el futuro? ¿Qué otros regresos sorprenderán en los castings?

