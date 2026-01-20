Yo Soy castings 2026: ¡Baile, energía y nervios: la audición de Victoria como Rosalía!
La animadora infantil llegó decidida a probarse en el escenario, pero el reto vocal fue más grande.
Victoria, animadora de shows infantiles que decidió vencer el pánico escénico y probar suerte imitando a Rosalía. “Yo misma me animé, soy muy nerviosa, pero mi trabajo me dio valentía”, confesó antes de cantar.
Apasionada por el baile hindú y por expresar la música con el cuerpo, Victoria apostó por una primera canción cargada de energía. Sin embargo, Ana kohler fue clara: “Necesitamos una Rosalía que no solo baile, sino que cante con acento y timbre”. Tras interpretar una segunda canción y recibir indicaciones técnicas, las devoluciones apuntaron a la entonación, el aire y el timing vocal.
“Has hecho un montón, pero todavía hay que ensayarlo más”, le dijeron antes de marcar su decisión. Pese a su entrega y riesgo escénico, Victoria no pasó a la siguiente ronda. ¿Le dará una nueva oportunidad al personaje más adelante? ¿Volverá más preparada?
