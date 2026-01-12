Valentina contó que actualmente se encuentra estudiando inglés en un instituto, mientras se prepara para retomar el próximo año la carrera de Nutrición, que había iniciado previamente en la universidad. Este tiempo de transición, explicó, lo está aprovechando para seguir formándose y explorar su lado artístico.

Durante la presentación, Valentina se animó a imitar a Chappell Roan, una artista de voz particular y exigente a nivel vocal. Desde los primeros segundos, el jurado destacó que su registro medio y grave resultaba interesante y cercano al personaje, aunque surgieron dudas en los pasajes más altos debido al fuerte apoyo de la pista musical.

Ante ello, uno de los jurados le pidió interpretar el coro a cappella para evaluar con mayor claridad su voz. La prueba permitió evidenciar su timbre real y despejar las dudas iniciales, lo que terminó por inclinar la balanza a su favor.

Si bien se señalaron aspectos por trabajar, especialmente en la proyección y control vocal en los registros altos, el jurado coincidió en que Valentina tiene una base sólida y un potencial que merece ser explorado en la siguiente etapa. Con dos votos positivos, la joven logró avanzar a la siguiente ronda del casting. ¿Logrará Valentina consolidar su imitación de Chappell Roan en las próximas presentaciones? ¿Seguirá sorprendiendo al jurado con su crecimiento vocal?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!