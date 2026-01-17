Angie volvió por segunda vez al casting apostando por el mismo personaje: María Conchita Alonso. Recordada por su constante apoyo a los concursantes, la participante fue reconocida por el jurado como una figura cercana y comprometida con el programa.

Para esta nueva audición, Angie explicó que trabajó en su preparación observando al artista, practicando expresiones corporales y afinando detalles interpretativos, con el apoyo constante de su madre como coach. En el escenario, mostró mayor control vocal, un timbre cercano al personaje y un manejo más consciente del micrófono para regular la intensidad.

El jurado destacó especialmente que logró limpiar gestos que antes rozaban la parodia y valoró positivamente su crecimiento artístico. Aunque señalaron que aún debe pulir la naturalidad corporal y profundizar en la interpretación de las estrofas más suaves, coincidieron en que hubo una evolución clara. Con tres votos a favor, Angie avanzó a la siguiente etapa del casting. ¿Logrará darle mayor profundidad interpretativa a las estrofas más suaves? ¿Podrá terminar de pulir el personaje y llegar a las galas como María Conchita Alonso?