Ángel Corpus volvió al escenario para intentar una segunda oportunidad en los castings, imitando a Enrique Bunbury. El participante recordó que, tras su primera audición, salió directamente a trabajar, ya que cumple turnos nocturnos, y que en aquella ocasión recibió un “no” por su falta de desenvolvimiento escénico.

Durante su nueva presentación, el jurado fue directo al señalar que no hubo una evolución visible respecto a su anterior participación. Indicaron que el movimiento escénico no solo depende de observar referencias, sino de trabajar la emoción, la intención interpretativa y el ritmo corporal, aspectos que consideraron aún ausentes en su performance.

Asimismo, uno de los jurados señaló que la elección del personaje podría no estar favoreciéndolo, ya que las mismas falencias se repitieron en esta audición. Finalmente, coincidieron en que faltó mayor rigor en la preparación, por lo que Ángel recibió dos votos negativos y no pasó a la siguiente etapa. ¿Decidirá trabajar con mayor profundidad su preparación escénica y técnica? ¿Optará por un nuevo personaje que se ajuste mejor a sus fortalezas en una próxima oportunidad?