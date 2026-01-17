Álvaro volvió decidido a intentarlo una vez más, esta vez como Frank Sinatra, personaje con el que siente una conexión más sólida tras un mayor recorrido artístico. El participante contó que, luego de su primera aparición, continuó cantando y perfeccionando la imitación, tomando en cuenta las observaciones que recibió tanto del jurado como de su entorno cercano.

Durante su presentación, el jurado reconoció que se trata de una imitación poco común dentro del programa y resaltó que, a nivel vocal, Álvaro ofreció la propuesta más lograda del personaje en años recientes. Sin embargo, también señalaron que aún debe trabajar la actuación y la presencia escénica, aspectos fundamentales tratándose de una figura tan icónica como Sinatra.

Pese a las observaciones, los jurados coincidieron en que mostró un avance importante respecto a su primera audición, logró controlar mejor los nervios y tiene el potencial para crecer en el personaje si integra mayor seguridad, gestualidad y galantería en escena. Con dos votos a favor, Álvaro obtuvo el pase a la siguiente etapa del casting. ¿Logrará incorporar la elegancia y galantería propias de Frank Sinatra en las próximas rondas?