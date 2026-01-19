Alejandra llegó con una historia marcada por la perseverancia. Manager de artistas de profesión, confesó que siempre estuvo detrás del escenario, nunca como protagonista, debido a un fuerte pánico escénico y a comentarios negativos que recibió desde pequeña, incluso dentro de su propia familia.

Aunque no se dedicó profesionalmente a la música y estudió Administración de Negocios Internacionales, explicó que su pareja, productor musical, fue clave para ayudarla a recuperar una voz que mantuvo guardada durante años. Durante más de tres años de preparación vocal y un año ensayando el personaje, decidió enfrentar uno de los mayores retos de su vida imitando a Rosalía.

El jurado reconoció que no estuvo desafinada y valoró su valentía; sin embargo, coincidió en que la elección del personaje no fue la más adecuada. Señalaron la falta de actitud, corporalidad, gestualidad y presencia escénica, elementos esenciales en la artista española. Por ello, Alejandra recibió la negativa, aunque fue alentada a regresar con otro personaje. ¿Se atreverá a intentarlo nuevamente? ¿Encontrará al artista que realmente conecte con su esencia?

