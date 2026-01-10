Corina Reyes llegó decidida a imitar a Lady Gaga, incluso enfrentando una bronquitis. Con un vestuario hecho por ella y una amiga, la participante dejó claro desde el inicio su admiración por la artista.

Al cantar y moverse en el escenario, Ricardo no dudó en señalar que “se nota que eres fan”, destacando los gestos, miradas y detalles corporales propios de Gaga. Aunque el jurado fue claro al pedirle que trabaje su técnica vocal y precisión corporal, también valoraron su entrega, observación y conexión con la canción.

Finalmente, con recomendaciones claras de cara al futuro, Corina recibió el sí del jurado y pasó a la segunda ronda. ¿Logrará pulir su técnica? ¿Hasta dónde llegará esta imitación?

