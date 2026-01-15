Pierina, acróbata aérea de formación, contó que participó anteriormente en un reality de competencia como bailarina y que también estudió actuación, además de recibir clases particulares de canto, buscando siempre una formación versátil sobre el escenario.

Para esta audición, apostó por imitar a Britney Spears, un personaje que combina canto, baile y actitud escénica. Desde el inicio, su presentación mostró dominio corporal y un manejo preciso de las inflexiones vocales características de la artista, especialmente en los matices y efectos propios de su interpretación.

Durante la devolución, el jurado reconoció que logró reproducir varios rasgos distintivos de Britney. Sin embargo, señalaron que el timbre aún se distancia en las partes de voz de pecho y que, en los registros graves, el volumen tendía a desaparecer. Aun así, destacaron su potencial y sugirieron integrar canto y baile de manera más completa en las siguientes rondas.

El balance fue positivo. Con dos votos a favor, Pierina logró avanzar a la siguiente etapa del casting, dejando abierta la expectativa de una propuesta más integral que combine su experiencia física y vocal. ¿Logrará unir todo su talento escénico para consolidar a Britney Spears en las próximas rondas?

