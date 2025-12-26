Esta vez, Edith Callo, llegada desde Tacna, se presentó para imitar a Marisol, impulsada por sus hijos, su familia y quienes la han escuchado cantar en orquestas digitales. Aunque confesó que el miedo escénico siempre la acompaña al inicio, decidió intentarlo.



Desde los primeros compases, el jurado reconoció que su voz es potente y agradable, destacando que podría escucharse en muchas canciones. Sin embargo, el veredicto fue claro: la imitación no logró reflejar la voz ni la presencia de Marisol, sonando más a un cover bien interpretado que a una caracterización.

A pesar de los elogios por su talento y el apoyo a su recorrido artístico, los jueces coincidieron en darle un no, por lo que Edith no pasó a la siguiente ronda.

