Karina Núñez, cantante y parte de un grupo de mariachis, llegó al escenario para imitar a Carmencita Lara, un personaje con fuerte carga sentimental para ella, ya que su madre también interpretaba sus canciones en su pueblo.

Karina interpretó “Llora, Llora Corazón” y, tras la devolución del jurado, se le pidió cantar una segunda pieza ajustando el timbre de su voz, afinándolo más y concentrándose en la picardía característica de la artista. Sin embargo, los jueces coincidieron en que el cambio no se logró, señalando que el timbre y la gesticulación corporal no se acercaban al personaje.

A pesar del resultado, el jurado destacó su potencia vocal y sugirió explorar otros estilos, como la música criolla o incluso las rancheras, género que domina. Finalmente, los tres jurados dijeron que no, por lo que Karina no pasó a la siguiente ronda, aunque se fue con palabras de aliento.

