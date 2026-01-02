Yo Soy castings 2025: ¡UNA APUESTA LLENA DE EMOCIÓN! Gloria Estefan llegó a los castings de Yo Soy
La emoción y la experiencia no fueron suficientes para avanzar en el casting.
Mercedes, mamá de dos hijas y profesora de música, llegó decidida a interpretar a Gloria Estefan, artista que la ha acompañado desde que canta a los 17 años. “Mis hijas me escuchan cantar desde siempre”, contó antes de subir al escenario.
Sin embargo, tras cantar dos temas, el jurado fue claro: el timbre no logró acercarse al personaje y la segunda canción terminó mostrando más a Mercedes como Mercedes que a Gloria Estefan. “No te ha ayudado probar, sino venir a ganar”, le dijeron antes de darle el no unánime, dejando en claro que cuando el miedo y los nervios aparecen, al final las cosas no salen bien. ¿Debió elegir otro personaje? ¿Volverá a intentarlo más adelante?
