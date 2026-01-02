Yo Soy castings 2025: Ramsés regresó como Marciano Cantero, pero no logró pasar de ronda
Un nuevo personaje, pero el mismo veredicto del jurado.
Ramsés Ramírez dio un regreso al programa con una imitación distinta, viviendo un momento cargado de expectativas esta vez decidió dejar atrás a Jorge González para sentirse más cómodo y apostar por Marciano Cantero. Antes de cantar, el ambiente se distendió con bromas entre los jurados y un mensaje reflexivo que marcó el tono de la audición.
Tras su presentación, el jurado fue claro: la voz estaba bien cantada, pero no hubo imitación ni corporalidad, ni un timbre cercano al del recordado líder de Enanitos Verdes. “No lo he disfrutado como imitación”, señalaron, aunque rescataron su pasión por la música y lo animaron a abrazar su identidad artística. Finalmente, Ramsés recibió un no unánime y no pasó a la siguiente ronda. ¿Fue el personaje equivocado? ¿Volverá con una propuesta más sólida?
