Yo Soy castings 2025: ¡Rakim y Ken-Y regresan a yo soy! Pero no convencen al jurado
Regresaron con más ensayos y presentaciones, pero el jurado fue contundente con su decisión.
Yo Soy recibió nuevamente a Aldair Mendoza y Sebastián Burgos, quienes regresaron por segunda vez para imitar a Rakim y Ken-Y, tras su paso por la primera temporada del 2025. Confiados en que habían mejorado, contaron que ensayaron “full 24/7” y que incluso lograron presentaciones gracias a su audición previa.
Sin embargo, tras cantar, el jurado fue directo: uno no afinó y el otro no logró el timbre del personaje. “Funcionan bien como Aldair y Sebastián, pero no como Rakim y Ken-Y”, señalaron, remarcando problemas de armonía, energía y escucha en conjunto. Pese a que su regreso generó expectativa, no pasaron a la siguiente ronda. ¿Les faltó pulir más la imitación? ¿Debieron apostar por otro personaje?
