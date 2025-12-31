En el Especial de Fin de Año de “ Yo Soy”, el programa sorprendió al público con un bloque muy especial. “Quiero antes mostrarles algo. Varios artistas nos mandan saludos por el Año Nuevo”, anunció Diana antes de dar paso a una serie de mensajes que tocaron el corazón de los televidentes.

La India alentó a no rendirse jamás y a creer en lo que uno sueña, mientras Karol G pidió celebrar en familia y trabajar duro para crecer como personas. Diego Bertie deseó que el 2026 inicie con un nuevo sol y mucha diversión, y Los Auténticos Decadentes bromearon pidiendo que Yo Soy dure hasta el 2029. Daddy Yankee, Dyango, Eva Ayllón y Celia Cruz también enviaron mensajes de amor, fe y celebración de la vida. ¿Cuál de estos mensajes te emocionó más? ¿Con cuál te quedas para iniciar el año?

