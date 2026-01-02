En medio de esta etapa de audiciones, una sorpresa paralizó el estudio de Yo Soy. Cuando nadie lo veía venir, Adolfo Aguilar apareció en escena y soltó un contundente “Yo soy Adolfo Aguilar”, dejando a todos en shock.

La confusión fue total. “¿Qué está pasando?”, se escuchó mientras el ambiente se llenaba de risas, reclamos y bromas internas. Sin Ricardo Morán presente, se anunió que Adolfo Aguilar ocuparía su lugar como jurado, acompañando a Cachín y Jely. El estudio estalló en aplausos y hasta hubo canto incluido para darle la bienvenida.

“Me quedo”, dijo Adolfo antes de sentarse directamente en la mesa del jurado, provocando la emoción del público y del equipo. Agradecido, destacó el trabajo de todos y dejó claro que no estaba listo para “juradear”, aunque entre risas Jely confesó que nadie está listo nunca.

