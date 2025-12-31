Yo Soy castings 2025: ¡La India brilló junto a Tony Valencia en esta noche inolvidable!
La energía de La India y Tony Valencia se apoderó del escenario en el especial.
La India y Tony Valencia se adueñaron del escenario con una impecable interpretación de Vivir lo Nuestro. En este esperado momento de “Yo Soy”, la química entre ambos fue tan potente que Carlos Alcántara y Jely Reátegui no dudaron en ponerse de pie y bailar durante toda la presentación.
Al finalizar, Jely agradeció y no ocultó su emoción: “qué hermosa presentación, brillaron en el escenario, soy fan”, confesó. Cachín, por su parte, comentó que siempre soñó con ver a Carmen, La India, en vivo y recordó con cariño a Tony cuando imitó a Kalimba, felicitándolo por seguir vigente y hacerlos bailar. Ambos coincidieron en que fue un placer escucharlos juntos y ver el crecimiento de los dos sobre el escenario. ¿Qué te pareció esta presentación? ¿También bailaste desde casa?
