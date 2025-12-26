Llega John Lennon al escenario de la mano de Nicolás, joven artista proveniente de La Molina. Dedicado de lleno a la música, estudia producción musical, trabaja como intérprete de inglés-español y hasta compone canciones en ese idioma, una base que se notó desde que empezó a hablar.

Con su guitarra, Nicolás destacó por un tono vocal muy parecido al del ex Beatle y una energía contagiante que sostuvo toda la presentación. El jurado valoró su musicalidad y autenticidad, aunque le recomendó definir mejor la etapa de John Lennon que quiere interpretar, incorporando más detalles corporales y escénicos para enriquecer la imitación. La respuesta fue unánime recibiendo un sí de parte de los tres jurados dijeron sí, avanzando así a la siguiente ronda con un Lennon que promete crecer.

