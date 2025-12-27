En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo marcado por la imitación de Selena Quintanilla, una presentación que destacó por su energía sobre el escenario y generó comentarios divididos entre los miembros del jurado.

Durante la devolución, Ricardo Morán aseguró que le gustó mucho escucharla cantar, resaltando que tenía cancha escénica y sabía manejar al público, aunque confesó que todavía se encontraba dudoso con respecto a la voz. Por su parte, Jely fue más específica al señalar que había muchas cosas por pulir, pero que veía una buena base para trabajar, indicando que era necesario mejorar la precisión en el acento, el cuerpo y el timbre, razón por la cual le otorgó el sí bajo esa condición.

Finalmente, Cachín Alcántara destacó que logró ver a Selena Quintanilla de inicio a fin durante la presentación, lo que lo llevó a convencerse y decirle sí, asegurando que la esencia del personaje estuvo presente sobre el escenario.

¿Logrará pulir los detalles técnicos para consolidar su imitación en la siguiente etapa? ¿Qué otras presentaciones sorprenderán al jurado? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando de cada casting lleno de talento y emoción 🎶🔥.

