En Yo Soy, otro casting de la noche tuvo como protagonista a Diara Rojas, quien llegó al escenario para imitar a Nicki Nicole, cautivando desde el primer momento con su estilo y sensibilidad vocal.

Tras su presentación, Ricardo Morán no dudó en halagar su voz y su bonito canto, señalando que, si bien no se parecía al 100 % a la artista original, contaba con muchísimo talento, algo que podía trabajarse con el tiempo. Incluso, le sugirió emprender su camino artístico con su propio nombre, destacando su identidad musical.

Por su parte, Cachín agradeció su participación y no tardó en darle el sí, valorando su desempeño sobre el escenario. A ello se sumó Jely Reátegui, quien le deseó lo mejor en su proyecto musical, asegurando que confía en que podrá manejar su carrera artística junto a su participación en Yo Soy.

¿Será este el inicio de una nueva etapa musical para Diara? ¿Qué otras voces seguirán sorprendiendo al jurado? No te pierdas Yo Soy y vive cada casting lleno de talento.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!