En Yo Soy, otro casting de la noche trajo una presentación que llamó la atención desde los primeros segundos. La imitadora de Maricarmen Marín llegó al escenario y logró sorprender al jurado por la similitud vocal que mostró en su interpretación.

Tras escucharla, Ricardo Morán destacó el timbre tan parecido que tenía con la cantante original, señalando que fue una grata sorpresa a nivel vocal. No obstante, precisó que sobre el escenario aún había trabajo por realizar, motivo por el cual le otorgó el sí bajo esa condición.

Por su parte, Jely Reátegui puso énfasis en el desenvolvimiento corporal, indicándole que debía estudiar a Maricarmen Marín en su totalidad, ya que todavía no lograba verla completamente reflejada en escena. Aun así, y con esa observación, también le dio el sí.

Finalmente, Cachín felicitó a quienes impulsaron su participación, asegurando que era la más parecida entre todas las aspirantes que habían intentado imitar a la cantante, cerrando así una presentación positiva y con proyección.

