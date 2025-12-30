En Yo Soy, en el primer casting de la noche, fue la participante Nathaly Fuentes quien llegó al escenario para imitar a Madonna.

El jurado coincidió en que el arranque de su presentación fue impecable, sorprendiendo rápidamente por el timbre de voz y la intención inicial. Sin embargo, conforme avanzó la interpretación, señalaron que la imitación fue perdiendo cuerpo y fuerza, lo que terminó afectando el impacto total del performance.

¿Podrá Nathaly corregir estos detalles si regresa al escenario? 🤔 ¿Logrará mantener la potencia de inicio durante toda su presentación? 👀✨ No te pierdas Yo Soy y vive cada casting lleno de emoción y sorpresas.

