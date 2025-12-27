En Yo Soy, otro casting de la noche tuvo como protagonista a la imitadora de Brunella Torpoco, quien llegó al escenario demostrando una clara evolución que no pasó desapercibida para el jurado desde el primer instante de su presentación.

Tras escucharla, Jely destacó la gran mejoría que había logrado luego de seguir la sugerencia de Deyvis Orosco, resaltando que se notaba cuánto había disfrutado cada segundo sobre el escenario, motivo suficiente para otorgarle el sí. A su turno, Deyvis Orosco fue contundente al señalar que no solo tenía la voz, sino también la picardía característica de la cantante original, asegurándole además que la ayudaría en las Galas En Vivo, lo que marcó un momento clave de la noche.

Por su parte, Cachín confesó que la imitadora lo había convencido desde el saludo inicial de la canción, alentándola a seguir todas las recomendaciones de sus compañeros del jurado para continuar creciendo en la competencia.

¿Logrará mantener este nivel y brillar en las próximas Galas En Vivo? ¿Qué más mostrará la imitadora de Brunella Torpoco en el escenario? Descúbrelo viendo Yo Soy y no te pierdas cada presentación llena de talento y emoción 🎶🔥.

