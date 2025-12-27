En Yo Soy, otro casting de la noche tuvo como protagonista a la imitadora de Ariana Grande, quien llegó al escenario mostrando una voz muy similar a la de la artista internacional, aunque con detalles técnicos que no pasaron desapercibidos para el jurado.

Tras su presentación, Ricardo Morán destacó que el parecido vocal era evidente, pero señaló que existían varios problemas de afinación y pronunciación, lo que lo llevó a poner en duda su voto. A su turno, Jely fue enfática al indicar que la participante necesitaba con urgencia una guía profesional, resaltando que debía trabajar mucha más técnica vocal y entender cada palabra que interpretaba para lograr una versión más pura, además de sugerirle evaluar otras opciones de imitación.

Por su parte, Cachín reafirmó que la imitadora tenía un talento nato, pero que aún faltaba pulirlo, motivo por el cual le dio el sí bajo el compromiso de iniciar clases de manera inmediata. Finalmente, Ricardo Morán se sumó a esta condición y también le otorgó el sí, dejando claro que el crecimiento técnico será clave en su camino dentro del programa.

¿Logrará pulir su técnica y consolidar su imitación de Ariana Grande? ¿Podrá cumplir con las exigencias del jurado y sorprender en su próxima presentación? Descúbrelo viendo Yo Soy y no te pierdas cada detalle de los castings 🎤✨.

