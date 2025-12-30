En Yo Soy, en el otro casting de la noche, fue el participante Juan Rodolfo Heredia quien llegó al escenario para imitar a Vico y su Grupo Karicia.

Tras su presentación, Cachín destacó que había mostrado una clara mejoría en su imitación, lo que abrió paso a una rápida reacción del jurado. Tanto Ricardo Morán como Jely no dudaron en darle el sí, resaltando su gran carisma, buena actitud y conexión con el público, aunque Jely también le brindó algunas recomendaciones para seguir creciendo en la competencia.

¿Logrará mantener ese carisma en la siguiente etapa? 🤔✨ ¿Seguirá sorprendiendo al jurado con su evolución? 👀🎤 No te pierdas Yo Soy y vive cada casting lleno de emoción y talento.

