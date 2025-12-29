En Yo Soy, otro momento de la noche tuvo como protagonista a José Alberto Castro, quien llegó al escenario para rendir homenaje a Roy Orbison, dejando una grata impresión en el jurado desde su primera interpretación.

Tras escucharlo, Ricardo Morán señaló que había realizado dos buenas audiciones, destacando que en la segunda canción mejoró notablemente, logrando acercarse aún más al cantante original. Además, resaltó que su timbre y la peculiaridad de la voz de Roy Orbison eran fácilmente reconocibles, razones suficientes para darle el sí.

Por su parte, Jely Reátegui y Cachín coincidieron con la evaluación y le dieron el sí sin dudar. Incluso, Cachín confesó que se quedó con las ganas de pedirle una tercera canción, evidenciando cuánto disfrutó su presentación.

¿Logrará mantener ese nivel en la siguiente etapa? ¿Qué otras voces clásicas seguirán sorprendiendo al jurado? No te pierdas Yo Soy y acompaña cada audición llena de emoción y talento.

