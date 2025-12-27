Yo Soy castings 2025: imitador de Ricardo Montaner lo ARRIESGA TODO en su presentación
El participante se arriesgó con uno de los artistas más difíciles de imitar y recibió valiosas recomendaciones del jurado.
Actualizado el: 27 diciembre 25 | 11:59 pm
En Yo Soy, otro casting de la noche tuvo como protagonista a la imitación de Ricardo Montaner, una de las voces más reconocidas y complejas de la música latina, lo que convirtió su presentación en un verdadero reto desde el inicio.
Tras la actuación, Ricardo Morán fue claro al señalar que era necesario practicar mucho más el canto, ya que se evidenciaron problemas técnicos y de afinación que debían corregirse para lograr una interpretación más sólida. A su turno, Jely destacó la valentía del participante por atreverse a probar algo completamente distinto a lo que acostumbra, invitándolo a seguir cantando y practicando para fortalecer su talento.
Finalmente, Cachín confesó que Ricardo Montaner es uno de los cantantes más difíciles de imitar, por lo que reconoció el coraje del participante al asumir este desafío y lo animó a no abandonar el canto y continuar preparándose.
¿Logrará perfeccionar su técnica y volver más fuerte en una próxima oportunidad? ¿Se atreverá nuevamente a enfrentar uno de los mayores retos del escenario? No te pierdas Yo Soy y vive cada casting lleno de emociones y aprendizajes 🎶🔥.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!