En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo a cargo de Fernando Alva, quien llegó al escenario con la misión de imitar a Miguel Mateos y demostrar que tenía lo necesario para avanzar en la competencia.

Durante su presentación, el participante se entregó por completo, sin embargo, el jurado fue claro en su evaluación. Ricardo Morán, Jely Reátegui y Cachín coincidieron en que la imitación se encontraba lejos de la voz original del cantante argentino. Además, señalaron que existían fallas técnicas importantes, así como aspectos vocales que requerían mucho más trabajo, incluso en temas de afinación, lo que terminó influyendo de manera decisiva en el veredicto.

De esta manera, el jurado decidió darle tres “no”, dejando en claro que, aunque hubo entrega y actitud sobre el escenario, aún era necesario un mayor desarrollo vocal y técnico para acercarse al nivel exigido por la competencia.

¿Podrá Fernando regresar con una versión más pulida y sorprender al jurado en una nueva oportunidad? ¿Qué otros aspirantes se enfrentarán a duras devoluciones en los próximos castings? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando de cada momento del programa.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!