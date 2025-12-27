Yo Soy castings 2025: imitador de Mario “EL PÁJARO” Gómez NO consigue entrar EN LA COMPETENCIA
El jurado coincidió en que la imitación requería mayor trabajo técnico y actoral.
Actualizado el: 28 diciembre 25 | 12:00 am
En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo marcado por la imitación de Mario “El Pájaro” Gómez, que no logró convencer al jurado debido a varios aspectos técnicos aún por corregir.
Durante la devolución, Jely fue clara al señalar que el timbre no se escuchaba natural, indicando que el participante debía realizar un trabajo técnico más profundo, no solo en lo vocal, sino también en la actuación sobre el escenario. A esta opinión se sumó Ricardo Morán, quien declaró estar de acuerdo con lo mencionado por Jely, motivo por el cual también le dio un no.
Finalmente, Cachín le brindó un consejo alentador, invitándolo a seguir practicando, pero acompañado de una persona que pueda escucharlo y guiarlo adecuadamente, cerrando así la presentación con tres no por parte del jurado.
¿Logrará trabajar estos puntos y regresar más preparado a una próxima oportunidad? ¿Qué otros aspirantes sorprenderán en los siguientes castings? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando del talento que se presenta noche a noche 🎶✨.
