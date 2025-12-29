En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo a cargo de Juan Rosado, quien llegó al escenario para imitar a Marcello Motta, vocalista de Amén, con la intención de ganarse un lugar en la competencia.

Tras su presentación, Ricardo Morán destacó que en la segunda mitad de la canción el participante logró acercarse mucho más al cantante original, señalando que ese crecimiento fue suficiente para darle el “sí”. Cachín, por su parte, no dudó ni un segundo en sumarse al veredicto positivo, celebrando la energía y evolución mostrada en el escenario.

Finalmente, Jely Reátegui le pidió tener mayor cuidado con la dicción, trabajar en entender mejor la letra y lo que estaba cantando, pero aun así le dio la bienvenida a la siguiente etapa, reconociendo el potencial del imitador.

¿Logrará Juan pulir esos detalles y consolidar su imitación en la próxima fase? ¿Qué otras sorpresas traerán los castings? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando de cada presentación.

