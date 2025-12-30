Yo Soy castings 2025: imitador de Koki Bonilla NO LOGRA convencer al jurado en su presentación
El jurado coincidió en que la imitación aún necesitaba mayor preparación vocal y corporal.
Actualizado el: 30 diciembre 25 | 10:50 pm
En Yo Soy, en el siguiente casting de la noche, el participante Mateo Arena llegó al escenario para imitar a Koki Bonilla, vocalista de Afrodisíaco.
Tras interpretar dos canciones, el jurado fue claro al señalar que, si bien había intención, no se había preparado lo suficiente para asumir al personaje. Coincidieron en que necesitaba estudiar mucho más al artista, tanto en el aspecto vocal como en el lenguaje corporal, elementos clave para lograr una imitación sólida y convincente.
¿Volverá mejor preparado para una próxima oportunidad? 🤔🎶 ¿Logrará sorprender al jurado con una evolución más trabajada? 👀🔥 No te pierdas Yo Soy y sigue cada casting lleno de talento, retos y aprendizaje.
