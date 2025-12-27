En Yo Soy, otro de los castings de la noche estuvo marcado por una presentación que generó opiniones claras por parte del jurado. El imitador de Elvis Crespo llegó al escenario con una interpretación correcta en lo vocal, pero que no terminó de cumplir con las exigencias del formato.

Tras escucharlo, Ricardo Morán reconoció que le gustaba cómo cantaba, destacando el lindo color y timbre de voz del participante; sin embargo, fue enfático al señalar que no correspondía al timbre propio de Elvis Crespo, motivo por el cual decidió darle el no.

La opinión fue compartida por Cachín, quien coincidió en que la voz era agradable, pero que no lograba imitar el registro característico del cantante, razón por la que también optó por el no. Finalmente, Jely Reátegui se sumó a esta evaluación y confirmó la decisión del jurado.

Aunque la presentación dejó en evidencia un buen manejo vocal, la falta de similitud con el artista original fue determinante en el resultado final. ¿Podrá el participante trabajar su imitación y regresar con mayor fuerza? ¿Qué otros talentos sorprenderán en los próximos castings? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando de cada audición llena de emoción 🎶🔥.

