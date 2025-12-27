En el primer casting de la noche en Yo Soy, el escenario se llenó de ritmo urbano con la presentación de Don Chezina, quien llegó decidido a demostrar por qué su imitación podía marcar la diferencia desde el inicio de la jornada.

Desde su ingreso, el participante destacó por una caracterización bien lograda y una puesta en escena segura, lo que le permitió captar rápidamente la atención del jurado. Su interpretación convenció primero a Jely Reátegui, quien no dudó en otorgarle su sí tras apreciar su desempeño.

La presentación continuó ganando fuerza cuando Ricardo Morán resaltó la muy buena dicción y el manejo del aire, aspectos que —según señaló— lo diferenciaron claramente de otros aspirantes que intentaron imitar al mismo cantante. Estas cualidades fueron clave para que el jurado reconozca su nivel artístico.

Finalmente, Cachín se sumó a las valoraciones positivas y también le dio su sí, sellando así una presentación redonda que dejó al imitador con la aprobación completa del jurado y una sólida primera impresión en el casting.

¿Logrará mantener este nivel en las siguientes etapas? ¿Qué nuevas sorpresas traerá esta imitación sobre el escenario? Descúbrelo en Yo Soy y no te pierdas cada presentación llena de talento y emoción 🎶✨.

