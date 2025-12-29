Yo Soy castings 2025: imitador de Boy George PROMETE un PRÓXIMO RETORNO
El imitador mostró actitud en el inicio, pero los errores técnicos y la falta de confianza marcaron su presentación.
Actualizado el: 29 diciembre 25 | 11:36 pm
En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo a cargo de Franco Palomino, quien llegó al escenario para imitar a Boy George, apostando por una presentación llena de energía desde el primer momento.
Sin embargo, Ricardo Morán fue claro al señalar que el participante tuvo problemas de afinación a lo largo de su interpretación y que, aunque comenzó con buen ánimo, la presentación se fue desmoralizando conforme avanzaba la canción. A ello se sumó la opinión de Jely Reátegui, quien remarcó que la falta de soltura y confianza le impidió aprovechar todos sus recursos, indicando que aún necesitaba mayor preparación.
Por su parte, Cachín le recomendó seguir ensayando y estudiando, animándolo a regresar en una siguiente oportunidad. El participante recibió los comentarios con buen ánimo y actitud positiva, lo que fue reconocido y aplaudido por el jurado.
¿Podrá Franco regresar con una versión más sólida y segura de Boy George? ¿Qué otros aspirantes sorprenderán en los próximos castings? No te pierdas Yo Soy y vive cada presentación.
