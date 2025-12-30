En Yo Soy, durante otro casting de la noche, el participante Miguel Ángel Alegría llegó al escenario para imitar a Dave Gahan, dejando en claro desde el inicio que dominaba la esencia del icónico vocalista. El jurado coincidió en que existía una ausencia absoluta de técnica vocal, pero destacaron que el timbre, la actitud y la actuación estaban presentes, además de evidenciarse un claro conocimiento del personaje.

Los tres jurados valoraron su presencia escénica, su entrega y la forma en que interpretó al artista, por lo que, pese a las observaciones técnicas, decidieron darle la aprobación unánime para avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Podrá Miguel Ángel fortalecer su técnica sin perder su esencia? 🎤🤔 ¿Logrará sorprender aún más en la siguiente ronda? 🔥👀 No te pierdas Yo Soy y sigue de cerca cada presentación.

