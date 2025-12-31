El Especial de Fin de Año de Yo Soy 2026 tuvo uno de sus momentos más encendidos cuando Grupo 5 se apoderó del escenario. En el primer bloque del show, Yo Soy celebró la llegada del 2026 con música, baile y mucha complicidad, dejando claro por qué sigue siendo el programa favorito del público.

“Mi grupo favorito que ha preparado un mix navideño solo para esta noche. ¡Buena! Mix de año nuevo. ¡Año nuevo! ¿Quién es? Grupo 5!”, se escuchó en el set, mientras Franco Cabrera confesaba que compartir escenario con ellos “es un lujo”. La agrupación contó que recibirían el año nuevo en la estancia de Monsefú, donde fue “una tremenda fiesta” que hizo bailar a todos. Cachín aseguró que no dudaría en ir a verlos porque “eso sí es una fiesta”, mientras Jely Reátegui afirmó que iniciar el año así “fue un regalo”. Según Franco, hasta Ricardo Morán movía los hombritos, y el cierre fue claro ¡subir el volumen al 100 para que Latina sea la banda sonora del Año Nuevo!

