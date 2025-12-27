Yo Soy castings 2025: imitador de Gilberto Santa Rosa NO CONVENCE al jurado durante su presentación
El aspirante mostró avance en la salsa, pero no logró acercarse a la voz del cantante original.
Actualizado el: 27 diciembre 25 | 11:55 pm
En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo marcado por una evaluación exigente del jurado. El imitador de Gilberto Santa Rosa llegó al escenario con una interpretación correcta a nivel musical, pero no consiguió convencer en cuanto al parecido vocal con el salsero puertorriqueño.
Tras su presentación, Ricardo Morán fue directo al señalar que, aunque cantaba bien, su imitación estaba muy lejos del cantante original, destacando que no era la voz que se buscaba para representar al intérprete de salsa.
Por su parte, Cachín reconoció que había existido un progreso evidente al momento de cantar salsa, pero coincidió en que no se asemejaba a Gilberto Santa Rosa, motivo por el cual su evaluación también fue negativa. Finalmente, el jurado coincidió en su decisión y el participante recibió los tres no.
¿Podrá seguir trabajando su imitación para volver más adelante con una versión más cercana al original? ¿Qué otros aspirantes sorprenderán (o no) al jurado en los próximos castings? No te pierdas Yo Soy y vive cada audición llena de talento y emoción 🎶🔥.
